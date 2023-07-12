Алейшо: Вендел задержался в Бразилии из‑за смерти дедушки

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел остаётся в Рио‑де‑Жанейро.

Как сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в своём Telegram-канале, 25-летний бразилец должен был вылететь в Россию 12 июля, но задержался в Бразилии из‑за смерти дедушки.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Вендел возвращается в расположение команды.