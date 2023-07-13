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Хачатрян: «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» отступные €15 млн за Захаряна

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Голландский «Фейеноорд» не готов платить требуемые московским «Динамо» деньги за полузащитника Арсена Захаряна.
Хачатрян: «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» отступные €15 млн за Захаряна
  • РИА Новости

Как сообщает армянский журналист Грач Хачатрян на своей странице в Twitter, причина, по которой голландский клуб не хочет платить за 20-летнего россиянина такие деньги — истекающий через год контракт с «Динамо».

По информации источника, «Фейеноорд» готов предложить московскому клубу немного меньшую сумму за выкуп полузащитника.

В прошедшем сезоне Захарян забил пять мячей и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» может выкупить часть прав на Захаряна за €8 млн.

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