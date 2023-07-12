Fr12: «Фейеноорд» может выкупить часть прав на Захаряна за €8 млн

«Фейеноорд» планирует выкупить часть прав у «Динамо» на полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает fr12.nl, «Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» €15 млн за выкуп полузащитника.

По информации источника, клуб согласен заплатить €8 млн за определённый процент прав на Захаряна, а затем выкупить оставшиеся.

Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.