Fr12: «Фейеноорд» может выкупить часть прав на Захаряна за €8 млн
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Как сообщает fr12.nl, «Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» €15 млн за выкуп полузащитника.
По информации источника, клуб согласен заплатить €8 млн за определённый процент прав на Захаряна, а затем выкупить оставшиеся.
Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.