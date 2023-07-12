СЭ: «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Фейеноорд».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент стороны далеки от согласования условий, так как руководство нидерландского клуба предлагает за футболиста порядка €8 млн. «Динамо» хочет выручить за Захаряна не меньше €15 млн.

Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» планирует подписать Захаряна этим летом.