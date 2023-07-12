Романо: «Фейеноорд» планирует подписать Захаряна этим летом
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб планирует подписать игрока в летнее трансферное окно. За россиянином также следит «Аякс».
Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее Дмитрий Гафин сообщил, что интерес к Захаряну со стороны других клубов сохраняется.