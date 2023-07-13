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Месси признали футболистом года по версии ESPY

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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Excellence in Sports Performance Yearly (ESPY).
Месси признали футболистом года по версии ESPY
  • AP

Об этом сообщается на сайте организатора премии ABC.

Лучшим хоккеистом года назван канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, лучшим баскетболистом — сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Теннисистом года стал серб Новак Джокович,  лучшим пилотом «Формулы 1» — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», лучшим бойцом — американец Джон Джонс.

Лучший спортсмен года — американский игрок клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс. Лучшая спортсменка — американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Премия ESPY ежегодно присуждается лучшим спортсменам, командам и людям, связанным со спортом.

Ранее Месси объяснил своё решение подписать контракт с «Интер Майами».

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