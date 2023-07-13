Месси признали футболистом года по версии ESPY
- AP
Об этом сообщается на сайте организатора премии ABC.
Лучшим хоккеистом года назван канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, лучшим баскетболистом — сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.
Теннисистом года стал серб Новак Джокович, лучшим пилотом «Формулы 1» — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», лучшим бойцом — американец Джон Джонс.
Лучший спортсмен года — американский игрок клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс. Лучшая спортсменка — американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.
Премия ESPY ежегодно присуждается лучшим спортсменам, командам и людям, связанным со спортом.
Ранее Месси объяснил своё решение подписать контракт с «Интер Майами».