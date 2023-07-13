Месси признали футболистом года по версии ESPY

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Excellence in Sports Performance Yearly (ESPY).

Об этом сообщается на сайте организатора премии ABC.

Лучшим хоккеистом года назван канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, лучшим баскетболистом — сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Теннисистом года стал серб Новак Джокович, лучшим пилотом «Формулы 1» — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», лучшим бойцом — американец Джон Джонс.

Лучший спортсмен года — американский игрок клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс. Лучшая спортсменка — американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Премия ESPY ежегодно присуждается лучшим спортсменам, командам и людям, связанным со спортом.

Ранее Месси объяснил своё решение подписать контракт с «Интер Майами».