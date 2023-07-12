Месси объяснил своё решение подписать контракт с «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал решение подписать контракт с «Интер Майами».

«Я доволен принятым решением. Я готов и хочу принять новый вызов, для меня это новые перемены. Моя психология и моя голова не изменятся. Постараюсь выступить на самом высоком уровне», — цитирует Месси ESPN.

Игрок в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В ближайшее время он присоединится к «Интер Майами». В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее в «Барселоне» рассказали, почему Месси предпочёл родному клубу «Интер Майами».