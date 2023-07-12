В «Барселоне» рассказали, почему Месси предпочёл родному клубу «Интер Майами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси по поводу его возвращения в клуб.

«Мы сказали ему, что, когда не будет проблем с фейр-плей, мы сообщим об этом. Затем контракт был согласован, Ла Лига одобрила, но отец Месси сказал мне, что уже был выбран «Интер Майами», — цитирует Лапорту Marca.

По его словам, отец игрока заявил, что переезд в США связан с давлением на футболиста, ему нужно место поспокойнее.

Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что в США выпустили пиво в честь Месси.