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В «Барселоне» рассказали, почему Месси предпочёл родному клубу «Интер Майами»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси по поводу его возвращения в клуб.
В «Барселоне» рассказали, почему Месси предпочёл родному клубу «Интер Майами»
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Мы сказали ему, что, когда не будет проблем с фейр-плей, мы сообщим об этом. Затем контракт был согласован, Ла Лига одобрила, но отец Месси сказал мне, что уже был выбран «Интер Майами», — цитирует Лапорту Marca.

По его словам, отец игрока заявил, что переезд в США связан с давлением на футболиста, ему нужно место поспокойнее.

Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что в США выпустили пиво в честь Месси.

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