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В США выпустили пиво в честь перехода Месси в MLS

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В США выпустили пиво в честь нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
В США выпустили пиво в честь перехода Месси в MLS
  • AP

Аргентинская пивоваренная компания Prison Pals Brewing Co запустила во Флориде продажу пива GOAT Beer. Банка окрашена в розовый цвет с чёрными шрифтами и повторяет цвета формы «Интер Майами». Также на бутылке изображена цифра десять — номер Лионеля Месси.

Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подписал контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в «Интер Майами».

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