Успешный дебют в США: Махмудов нокаутировал Акпеджиори во втором раунде и одержал 17-ю победу в карьере

Арсланбек Махмудов одержал победу над Рафаэлем Акпеджиори в рамках боксёрского шоу в американском Толедо. В первом раунде поединка представляющий Канаду россиянин дважды отправлял нигерийца в нокдаун, а во втором окончательно уложил его на канвас и заставил рефери остановить поединок. 34-летний уроженец Моздока выиграл 17-й бой в карьере и защитил титул чемпиона NABF в тяжёлом весе.

На протяжении последних лет Арсланбек Махмудов уверенно двигался к статусу сильнейшего российского тяжеловеса планеты и претендента на титул чемпиона мира. В своё время он решил пойти по стопам Артура Бетербиева и переехал в Канаду, где и начал свою профессиональную карьеру. За пять с половиной лет сумел не только одержать 16 побед, проведя все запланированные раунды лишь с Карлосом Такамом, но и пробиться в топ-5 рейтинга по двум престижным версиям — WBC и WBA. Но, чтобы сделать следующий шаг в карьере и выйти на новый уровень, ему было необходимо успешно дебютировать в США.

Первым испытанием в Америке для Махмудова должен был стать Рафаэль Акпеджиори — тот самый, с которым он мог подраться ещё в декабре 2022-го. Тогда нигериец был вынужден сняться с боя, а на замену ему вышел Михаэль Валлиш. Но если с Муратом Гассиевым немец продержался почти четыре раунда, то в этот раз капитулировал уже по окончании первого.

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И хотя Акпеджиори не входит в элиту мирового бокса, считать его мальчиком для битья не стоило. Всё же он мог похвастаться и внушительным рекордом (15-0), и 14 нокаутами, пусть большинство из них было добыто в дуэлях с не самыми классными оппонентами. К слову, так называемых гастролёров среди его соперников было достаточно. Чего стоит Террелл Джамал Вудс, на момент их встречи выигравший 28 из 88 схваток. Причём именно с ним нигериец испытал серьёзные проблемы и был вынужден пройти всю дистанцию.

На этот же раз сразу стало понятно: битва не продлится все 30 минут. Защищавший пояс Североамериканской боксёрской федерации (NABF) Махмудов сразу дал понять, что не намерен откладывать дело в долгий ящик, и в первом же размене жёстко пробил Акпеджиори в челюсть, заставив вздрогнуть заполнивших «Хантингтон Центр» в Толедо болельщиков. Но развить успех долгое время не удавалось. Постепенно схватка превратилась в борцовский поединок, на что неоднократно указывал рефери. Только за первые три минуты он дважды брал паузу и призывал соперников драться, а не сводить всё к толкотне в клинче. При этом было сложно обвинить в этом одного из визави. С одной стороны, продолжавший давить Арсланбек не пытался удержаться на средней дистанции, а после прорыва на ближнюю зачастую был вынужден прихватывать Рафаэля. Но тот этому не особо противился, а временами старался как можно дольше оставаться в таком положении.

Однако в концовке раунда Махмудов всё же перестал проваливаться и несколько раз достал до головы Акпеджиори. По итогам первого размена тот рухнул на настил и, пусть сумел подняться, дал судье повод открыть отсчёт. Но на этом Арсланбек не остановился и на последних секундах отрезка вновь уронил Рафаэля. Нигериец поплыл и лишь благодаря канатам не вылетел за пределы ринга, но спастись от второго нокдауна не смог.

Если первое падение Акпеджиори спровоцировал размашистый правый боковой, то второму поспособствовал апперкот, буквально прибивший его к канатам, после чего его оставалось лишь немного направить в нужном направлении. Махмудов явно желал продемонстрировать, что каждый его удар несёт в себе огромную опасность, и в третий раз послал противника на канвас уже левым хуком. И хотя Рафаэль поднялся на ноги и намеревался сражаться дальше, рефери не дал ему сделать это. И поступил правильно. Нигериец, хоть и принял вертикальное положение, с трудом держался на ногах и находился в одном попадании от глубокого нокаута. В такой ситуации рисковать его здоровьем не стоило.

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В преддверии поединка Махмудов отмечал, что попытается доказать свою готовность биться с сильнейшими. И он сделал это в более чем впечатляющей манере. Теперь в его послужном списке значится 17 побед, 16 из которых было добыто нокаутом, причём лишь два из них он оформил не в пределах трёх первых раундов.

Вопрос лишь в том, согласится ли кто-то из лидеров рейтинга разделить ринг с россиянином. Если оставить за скобками «большую четвёрку» тяжеловесов, выше него в табели о рангах WBC и WBA располагаются Фрэнк Санчес, Энди Руис, Лениер Перо и Мартин Баколе. Правда, последний выступает в Великобритании и других странах Европы, поэтому договориться с ним может быть проблематично. Да и вояж в Штаты теряет смысл.

Оставшиеся трое стали бы для Махмудова не только серьёзной проверкой, но и возможностью заполучить звание первого претендента на титул чемпиона мира. И наиболее уязвимым для него выглядит Руис. Мексиканец также не прочь зарубиться, но вряд ли сумеет что-то противопоставить мощи россиянина. Он намного меньше и не обладает такой физической мощью, поэтому сдержать Льва ему будет крайне непросто.