Силягин заявил, что бой с Мукалой нужен ему для поддержания формы

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин объяснил, для чего ему нужен поединок с конголезским боксёром Патриком Мукалой.

«В первую очередь, этот бой нужен для поддержания формы, поскольку вечер бокса в Екатеринбурге перенесли на сентябрь. Поэтому нашли данного оппонента. Изначально поединок вообще должен был состояться в мае в Таджикистане, но в итоге пройдёт в конце июня в Красноярске», — заявил Силягин в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, слышал ли он что-нибудь о Мукале до того, как россиянину назначили схватку с ним.

«Нет, ничего не знал о Патрике. Соперника мне предложили за две недели до шоу в Таджикистане. Можно сказать, на коротком уведомлении. Я был не против. Единственное, позвонил тренеру и уточнил, успеем ли подвестись к соревнованиям. Он сказал: «Да». Но в итоге всё перенеслось на июнь», — добавил Силягин.

Ранее Силягин рассказал, чем для него опасен Мукала.