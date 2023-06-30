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Силягин рассказал, чем для него опасен конголезский боксёр Мукала

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Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин рассказал, чем для него опасен конголезский боксёр Патрик Мукала.
Силягин рассказал, чем для него опасен конголезский боксёр Мукала
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«В основном он выступал в Африке. Как любой представитель этого континента, он физически очень силён и умеет хорошо работать вперёд. Но при этом нельзя сказать, что он дерётся бездумно. Всё равно есть мысль в его действиях. Думаю, получится интересное противостояние. И не создастся впечатление, что напротив стоит 203-й номер рейтинга, мешок. Если честно, не знаю, кто вообще смотрит позиции в списке BoxRec или каком-либо ещё. Это бокс. Здесь и лидеры падают.

Настраиваюсь, что нужно отработать по максимуму и не обращать внимания на то, где он находится в рейтинге. Показать все свои навыки», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее Силягин объяснил причину ухода из любительского бокса.

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