Силягин рассказал, чем для него опасен конголезский боксёр Мукала

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин рассказал, чем для него опасен конголезский боксёр Патрик Мукала.

«В основном он выступал в Африке. Как любой представитель этого континента, он физически очень силён и умеет хорошо работать вперёд. Но при этом нельзя сказать, что он дерётся бездумно. Всё равно есть мысль в его действиях. Думаю, получится интересное противостояние. И не создастся впечатление, что напротив стоит 203-й номер рейтинга, мешок. Если честно, не знаю, кто вообще смотрит позиции в списке BoxRec или каком-либо ещё. Это бокс. Здесь и лидеры падают.

Настраиваюсь, что нужно отработать по максимуму и не обращать внимания на то, где он находится в рейтинге. Показать все свои навыки», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее Силягин объяснил причину ухода из любительского бокса.