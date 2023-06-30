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Силягин объяснил причину ухода из любительского бокса

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Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин объяснил причину ухода из любительского бокса.
Силягин объяснил причину ухода из любительского бокса
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«После поражения от Алиева потерял шансы отобраться на Игры. Тогда вообще думал завязывать с боксом. Потому что, если в таком бою тебе руку не поднимают, то делать здесь больше нечего. Однако мой менеджер Эдуард Кравцов предложил перейти в профессионалы. Так и поступил. Ждать следующей Олимпиады не было смысла. Совсем не факт, что спустя три года ты останешься на плаву.

Что было самым непривычным при переходе? Изменилось многое. И мне эти перемены нравятся. Потому что теперь подготовка к поединкам проходит поэтапно. Есть дата, и к ней надо подвести себя в идеальном физическом состоянии. А в любителях надо всегда быть в форме, на протяжении всего цикла. Кроме того, на тренировках стало больше раундов. Это, наверное, потяжелее. Особенно поначалу сложно было распределить силы. Выходил и в первых трёх-четырёх отрезках выплёскивал всё, а дальше приходилось очень тяжело», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее Силягин заявил, что тяжелее всего из спарринг-партнёров ему было работать с Гаджимагомедовым.

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