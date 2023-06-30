Силягин заявил, что тяжелее всего из спарринг-партнёров ему было работать с Гаджимагомедовым

Российский боксёр Павел Силягин заявил, что тяжелее всего из спарринг-партнёров ему было работать с Муслимом Гаджимагомедовым.

«Как проходили спарринги с Биволом? На тренировках с Димой приходилось очень тяжело. Ничего не мог сделать. А потом после сборов состоялись соревнования, организованные МВД. Мы встретились с ним в полуфинале. И на том турнире хорошо выглядел. После второго раунда счёт был равный, а в третьем мне чуть-чуть не хватило, проиграл.

Кто из спарринг-партнёров доставлял наибольшие проблемы? Конечно, сильно выделяется Гаджимагомедов. С ним приходилось сложнее всего. Он повыше, чувствительный, быстрый. Хорошо держит дистанцию, к нему сложно подойти близко. Очень неудобный», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Силягин считает, что у Альвареса нет шансов на победу в реванше с Биволом.