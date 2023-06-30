Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Боксёр Силягин считает, что у Альвареса нет шансов на победу в реванше с Биволом

Короткая ссылка
Российский боксёр Павел Силягин считает, что у мексиканца Сауля Альвареса нет шансов на победу в реванше с Дмитрием Биволом.
Боксёр Силягин считает, что у Альвареса нет шансов на победу в реванше с Биволом
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

«Есть ли шансы у Канело отомстить Дмитрию за поражение в мае 2022-го? Думаю, нет. Был уверен, что в их бою Дмитрий выиграет. Сомневаться заставлял лишь судейский фактор. Что касается мастерства, Бивол и Альварес — спортсмены разного уровня.

Повлияет ли на исход сражения то, что россиянин хочет подраться с Альваресом именно во втором среднем весе? Да, конечно. Многое будет зависеть от команды Дмитрия, как им удастся согнать лишние килограммы и восстановиться после этого», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что может в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить