Боксёр Силягин считает, что у Альвареса нет шансов на победу в реванше с Биволом

Российский боксёр Павел Силягин считает, что у мексиканца Сауля Альвареса нет шансов на победу в реванше с Дмитрием Биволом.

«Есть ли шансы у Канело отомстить Дмитрию за поражение в мае 2022-го? Думаю, нет. Был уверен, что в их бою Дмитрий выиграет. Сомневаться заставлял лишь судейский фактор. Что касается мастерства, Бивол и Альварес — спортсмены разного уровня.

Повлияет ли на исход сражения то, что россиянин хочет подраться с Альваресом именно во втором среднем весе? Да, конечно. Многое будет зависеть от команды Дмитрия, как им удастся согнать лишние килограммы и восстановиться после этого», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что может в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана.