Силягин победил Мукалу в боксёрском поединке в Красноярске

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин одержал победу над конголезским боксёром Патриком Мукалой на вечере «Кубок Победителей».

Поединок во втором среднем весе между бронзовым призёром чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павлом Силягиным и Патриком Мукалой возглавил вечер. По итогам боя единогласным решением судей победу одержал россиянин.

На счету Силягина 13 поединков при отсутствии поражений. Менеджер бойца отметил, что следующий бой боксёра пройдёт в сентябре в Челябинске.

Также на турнире Эльнур Самедов единогласным решением судей победил Рустама Камилова, Алексей Скомороха (2-2) техническим нокаутом одолел Мирзакамола Нематова, Павел Фёдоров (2-0) единогласным решением судей победил Улугбека Каюмбоева.

Ранее Силягин заявил, что не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и начал заниматься профессиональным боксом.