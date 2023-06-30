Силягин победил Мукалу в боксёрском поединке в Красноярске
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Поединок во втором среднем весе между бронзовым призёром чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павлом Силягиным и Патриком Мукалой возглавил вечер. По итогам боя единогласным решением судей победу одержал россиянин.
На счету Силягина 13 поединков при отсутствии поражений. Менеджер бойца отметил, что следующий бой боксёра пройдёт в сентябре в Челябинске.
Также на турнире Эльнур Самедов единогласным решением судей победил Рустама Камилова, Алексей Скомороха (2-2) техническим нокаутом одолел Мирзакамола Нематова, Павел Фёдоров (2-0) единогласным решением судей победил Улугбека Каюмбоева.
Ранее Силягин заявил, что не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и начал заниматься профессиональным боксом.