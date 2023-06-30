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Силягин победил Мукалу в боксёрском поединке в Красноярске

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Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин одержал победу над конголезским боксёром Патриком Мукалой на вечере «Кубок Победителей».
Силягин победил Мукалу в боксёрском поединке в Красноярске
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Поединок во втором среднем весе между бронзовым призёром чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павлом Силягиным и Патриком Мукалой возглавил вечер. По итогам боя единогласным решением судей победу одержал россиянин.  

На счету Силягина 13 поединков при отсутствии поражений. Менеджер бойца отметил, что следующий бой боксёра пройдёт в сентябре в Челябинске.

Также на турнире Эльнур Самедов единогласным решением судей победил Рустама Камилова, Алексей Скомороха (2-2) техническим нокаутом одолел Мирзакамола Нематова, Павел Фёдоров (2-0) единогласным решением судей победил Улугбека Каюмбоева.

Ранее Силягин заявил, что не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и начал заниматься профессиональным боксом.

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