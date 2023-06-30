Силягин: не хочу, чтобы сын пошёл по моим стопам и занимался боксом профессионально

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин заявил, что не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и начал заниматься профессиональным боксом.

«У нас с женой мальчик и девочка. Сыну пять лет, поэтому мы пока не решили, куда его отдавать. Но не хочу, чтобы он пошёл по моим стопам и занимался боксом профессионально. Просто понимаю: работать можно и головой. Хочется, чтобы сын либо в какую-то государственную структуру пошёл, либо стал переводчиком. Тоже хорошая профессия. Но не в спорт», — заявил Силягин в интервью RT.

Ранее Силягин объяснил, для чего ему нужен поединок с конголезским боксёром Патриком Мукалой.