Силягин: не хочу, чтобы сын пошёл по моим стопам и занимался боксом профессионально
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«У нас с женой мальчик и девочка. Сыну пять лет, поэтому мы пока не решили, куда его отдавать. Но не хочу, чтобы он пошёл по моим стопам и занимался боксом профессионально. Просто понимаю: работать можно и головой. Хочется, чтобы сын либо в какую-то государственную структуру пошёл, либо стал переводчиком. Тоже хорошая профессия. Но не в спорт», — заявил Силягин в интервью RT.
Ранее Силягин объяснил, для чего ему нужен поединок с конголезским боксёром Патриком Мукалой.