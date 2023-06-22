«Возмутительным образом не включают»: российских хоккеистов в третий раз подряд оставили за бортом Зала славы НХЛ

Россияне третий год подряд остались за бортом Зала хоккейной славы НХЛ. В числе номинантов этого года значились Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, но комитет предпочёл им Хенрика Лундквиста, Тома Баррассо, Пьера Тарджона и Майка Вернона. Выбор возмутил специалистов и экспертов, в том числе зарубежных.

Российских хоккеистов вновь проигнорировали при включении новых членов в Зал славы НХЛ. В последний раз чести быть принятым удостаивался Сергей Зубов в 2019 году, и с тех пор отечественные легенды оставались за бортом, хотя и регулярно включались в число претендентов. В этом году среди номинантов их было сразу четверо — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, старания каждого из которых рано или поздно наверняка будут отмечены лигой. Но победителями голосования выборного комитета, в который входят члены Зала славы, хоккейные журналисты и функционеры, стали Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Пьер Тарджон и Майк Вернон.

Отсутствие представителей России в финальном списке удивило многих, в том числе и зарубежных экспертов. Так журналист авторитетного издания The Athletic Роб России отметил у себя в социальной сети, что в процесс могла вмешаться политика.

«Человек, с которым я разговаривал прошлой ночью, сказал, что не стоит ожидать, что российские кандидаты войдут Зал хоккейной славы в ближайшее время, учитывая глобальную политику. Он сказал, что российским игрокам трудно преодолеть и без того высокую планку для попадания в Зал славы, потому что «сейчас проще не вводить русских», — говорится в сообщении.

А в статье самого издания, посвящённой голосованию, приводятся слова бывшего голкипера Мартина Бирона, отказавшегося понимать, как Тарджона можно было предпочесть Могильному.

«Я знаю Пьера, он отличный парень. Он мне нравится. Он потрясающий [хоккеист]. Но Могильный… Когда вы говорите об игроках в Зале славы, то вспоминаете тех, кто доминировал над сверстниками. Насколько они были лучше остальных в своих лучших проявлениях. Могильный был таким парнем — не только в НХЛ, но и в сборной. Он должен войти, верно? Это уже нелепо», — заключил вратарь.

Канадскую прессу особо возмутил тот факт, что заслуги легенды «Торонто» и «Ванкувера» не были отмечены в очередной раз. По мнению журналиста Дэниеля Вагнера, члены выборного комитета, раз за разом «прокатывающие» трёхкратного обладателя Кубка Стэнли, просто подрывают доверие к самой премии.

«Ситуация уже доходит до смешного. Бывшая звезда «Кэнакс» Александр Могильный с 2009 года заслуживает того, чтобы быть включённым в Зал хоккейной славы, однако с того момента он является одним из тех, кого каждый год самым возмутительным образом отказываются включать в него. Учитывая потрясающие достижения на льду, а также удивительную жизнь вне площадки, буквально невозможно поверить в тот факт, что Могильный ещё не включён в Зал хоккейной славы», — пишет обозреватель.

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Возмутился случившимся и известный комментатор ESPN Грег Вышински. По его мнению, абсолютно неправильно оставлять за бортом легендарного спортсмена только из-за его российского паспорта. А введение Тарджона вместо Могильного американец и вовсе назвал «смертным грехом» и «безумием».

Сам олимпийский чемпион Калгари философски отнёсся к произошедшему. По его словам, решение организаторов его не удивило, так как россияне находятся в листе ожидания уже не первый год.

«Тут нечего комментировать. Является ли для меня факт введения в Зал славы мерилом величия? Боже упаси! Конечно, мне было бы приятно в нём оказаться, но в этой ситуации мне всё равно, примут или не примут. Жизнь продолжается. Даже не думаю об этом», — цитирует Могильного «Матч ТВ».

Аналогично отреагировал на отсутствие своего имени в списке новых членов и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов. Он даже признался, что был уверен в таком исходе.

«Я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно. Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же НХЛ, как я считаю, независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведёт себя положительно. Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведёт себя в этой ситуации намного достойнее других организаций», — отметил прославленный спортсмен и тренер.

Александр Кожевников в свою очередь призвал не придавать особого значения итогам голосования нынешнего года и не искать политическую подоплёку в происходящем.

«Первый раз, что ли, не вводят россиян? Не в первый. Ну тогда о чём мы говорим? Да, решили не вводить. В следующий раз введут. Такие у них порядки. Зачем здесь поднимать бучу? Макарова тогда мурыжили два года, по-моему, в итоге ввели», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Зал хоккейной славы был основан в Торонто в 1943 году, а первые хоккеисты вошли в него два года спустя. Долгое время в списке новых членов появлялись в основном канадские спортсмены. Всего в Зал славы за всю его историю введены девять представителей России и СССР — Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Якушев, Сергей Фёдоров, Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Сергей Зубов.