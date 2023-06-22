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Могильный признался, что не думает о попадании в Зал славы НХЛ

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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью‑Джерси Дэвилз» Александр Могильный отреагировал на непопадание в Зал славы НХЛ.
Могильный признался, что не думает о попадании в Зал славы НХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Graig Abel

«Мы в листе ожидания уже не первый год. Является ли для меня факт введения в Зал славы мерилом величия? Боже упаси! Конечно, мне было бы приятно в нём оказаться. Но в этой ситуации мне всё равно — примут или не примут», — цитирует Могильного «Матч ТВ».

21 июня стало известно, что ни один из четырёх россиян не удостоился попадания в Зал славы. В первоначальном списке были Сергей Гончар, Борис Михайлов, Александр Мальцев и Александр Могильный.

Ранее сообщалось, что НХЛ увеличит потолок зарплат до $83,5 млн.

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