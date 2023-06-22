Могильный признался, что не думает о попадании в Зал славы НХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью‑Джерси Дэвилз» Александр Могильный отреагировал на непопадание в Зал славы НХЛ.

«Мы в листе ожидания уже не первый год. Является ли для меня факт введения в Зал славы мерилом величия? Боже упаси! Конечно, мне было бы приятно в нём оказаться. Но в этой ситуации мне всё равно — примут или не примут», — цитирует Могильного «Матч ТВ».

21 июня стало известно, что ни один из четырёх россиян не удостоился попадания в Зал славы. В первоначальном списке были Сергей Гончар, Борис Михайлов, Александр Мальцев и Александр Могильный.

Ранее сообщалось, что НХЛ увеличит потолок зарплат до $83,5 млн.