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New York Post: НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году

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Стало известно, кто из хоккеистов был включён в Зал славы в 2023 году.

Как сообщает New York Post, в список не попал ни один россиянин. 

На вступление претендовали россияне Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, но их имён в окончательном списке не оказалось.

Новыми членами зала станут: Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Кэролайн Уэллетт, Пьер Тарджон и Майк Вернон.

За вклад в развитие хоккея в зал также введут канадского экс-тренера Кена Хичкока.

Ранее Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что его клиент пока не начал подготовку к новому сезону.

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