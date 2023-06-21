Агент Овечкина: Александр пока не начал готовиться к сезону

Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что его клиент пока не начал подготовку к новому сезону.

«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он ещё на отдыхе. Обсуждал ли он возможный приход Мичкова в команду? Нет, это не обсуждал», — приводит слова Чистякова Sport24.

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В сезоне-2022/23 «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги. Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах НХЛ.