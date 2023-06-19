Два года за избиение соседа: допингового информатора и экс-чемпиона России Хютте приговорили к тюремному заключению

Четырёхкратный чемпион России по лёгкой атлетике Александр Хютте признан виновным в избиении соседа по жилому дому в Санкт-Петербурге в мае 2022 года. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В 2021-м бывший спортсмен, известный как допинговый информатор IAAF, уже попадал в сводки криминальных новостей. Тогда его задержали с наркотиками, и он признался в их употреблении.

Бывший чемпион России в беге на 200 м Александр Хютте ближайшие два года проведёт в местах лишения свободы. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, спортсмена признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Хютте, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Можно сказать, что бывший спортсмен получил достаточно мягкое наказание, так как максимально возможный срок по этой статье составляет десять лет.

Было установлено, что 23 мая 2022 года Хютте напал на мужчину в одном из домов Санкт-Петербурга. Как рассказывал потерпевший, он вернулся из магазина и ждал лифта на первом этаже. Когда дверцы раскрылись, оттуда вышел мужчина, а второй пассажир остался внутри. Он обращал на себя внимание тем, что был одет лишь в спортивные трусы, однако житель дома всё-таки решил поехать на восьмой этаж вместе с ним.

«Двигался туда-сюда, меня это не насторожило. Мало ли, спортсмены у нас спускаются. Тем более мужчина до этого спокойно вышел, но вдруг этот ошибся этажом. Когда стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка», — цитировала пострадавшего «Фонтанка».

Когда мужчина вышел из лифта, спортсмен продолжил избиение на лестничной клетке. Всё это запечатлели камеры видеонаблюдения. Согласно материалам суда, Хютте нанёс соседу не менее шести ударов кулаками по голове и в лицо, а также один удар ногой в область паха и бедра.

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Свою вину во время судебного разбирательства обвиняемый признал лишь частично. Помимо лишения свободы, Хютте должен выплатить в пользу потерпевшего 40 тыс. рублей материального ущерба и ещё 450 тыс. — в счёт возмещения морального вреда.

В прошлом году, когда впервые появилась информация об избиении и о задержании бывшего спортсмена, сообщалось ещё об одной пострадавшей от действий Александра. В тот же день из той же парадной была госпитализирована женщина с ушибами мягких тканей головы и затылка. После оказания медпомощи пациентку отпустили домой. Однако в текущем решении суда этот инцидент не упомянут.

Хютте — один из ведущих российских спринтеров начала 2010-х. Он дважды становился чемпионом страны на дистанции 200 м и ещё дважды — в эстафете 4 × 100 м. В составе сборной он стал победителем командного чемпионата Европы 2011 года, однако спустя шесть лет российскую команду лишили этого титула из-за череды допинговых дисквалификаций.

Тогда же был на четыре года отстранён от спорта и сам Хютте из-за положительной пробы на этиохоланолон, которую он сдал в 2015 году. Бегун также решил пойти на сотрудничество с международной федерацией, тогда ещё называвшейся IAAF. Он написал письмо менеджеру организации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором заявил, что запрещённое вещество ему давала тренер Зухра Верещагина.

Легкоатлет отмечал, что после начала работы со специалистом ему стали выдавать больше препаратов, о назначении которых он не подозревал. Переписка Хютте с Капдевилем длилась больше года: спортсмен предоставлял данные о якобы допинговых нарушениях в сборной, рассчитывая таким образом скостить срок собственного наказания.

Однако эти обвинения не были подтверждены ничем, кроме слов Александра, поэтому снисхождения он так и не получил. По итогам разбирательств CAS дисквалифицировал его на четыре года — до 2019-го. В спорт атлет больше так и не вернулся, устроился работать пожарным. Но, видимо, эта история не прошла для бывшего спортсмена бесследно: потеряв возможность заниматься любимым делом, Хютте связался с наркотиками.

В сентябре 2021 года молодого человека в неадекватном состоянии задержали в Санкт-Петербурге. Он не мог чётко выговаривать слова, а реакция его зрачков указывала на признаки наркотического опьянения. Хютте доставили в отдел для дальнейших разбирательств, и во время досмотра у него был обнаружен пакет с белым порошком, который он прятал в кроссовке. По данным СМИ, Александр признался в употреблении наркотических веществ, хотя подчеркнул, что делает это не систематически.