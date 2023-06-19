Суд приговорил чемпиона России по бегу Хютте к двум годам колонии за избиение прохожего

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что чемпион России по бегу Александр Хютте приговорён к двум годам лишения свободы за избиение мужчины в парадной многоквартирного дома.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также суд взыскал в пользу потерпевшего с бегуна 40 тыс. рублей материального ущерба и 450 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.

23 мая в подъезде дома на Приморском проспекте были избиты двое — мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи была отпущена домой.

Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.

На Хютте осенью 2021 года завели уголовное дело после того, как он был пойман с запрещёнными препаратами.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка из США Эллисон Феликс обвинила медицинскую систему страны в смерти чемпионки Игр Тори Боуи.