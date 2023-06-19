Суд приговорил чемпиона России по бегу Хютте к двум годам колонии за избиение прохожего
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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Также суд взыскал в пользу потерпевшего с бегуна 40 тыс. рублей материального ущерба и 450 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.
23 мая в подъезде дома на Приморском проспекте были избиты двое — мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи была отпущена домой.
Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.
На Хютте осенью 2021 года завели уголовное дело после того, как он был пойман с запрещёнными препаратами.
Ранее семикратная олимпийская чемпионка из США Эллисон Феликс обвинила медицинскую систему страны в смерти чемпионки Игр Тори Боуи.