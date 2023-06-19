Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд приговорил чемпиона России по бегу Хютте к двум годам колонии за избиение прохожего

Короткая ссылка
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что чемпион России по бегу Александр Хютте приговорён к двум годам лишения свободы за избиение мужчины в парадной многоквартирного дома.
Суд приговорил чемпиона России по бегу Хютте к двум годам колонии за избиение прохожего
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Также суд взыскал в пользу потерпевшего с бегуна 40 тыс. рублей материального ущерба и 450 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.

23 мая в подъезде дома на Приморском проспекте были избиты двое — мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи была отпущена домой.

Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.

На Хютте осенью 2021 года завели уголовное дело после того, как он был пойман с запрещёнными препаратами.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка из США Эллисон Феликс обвинила медицинскую систему страны в смерти чемпионки Игр Тори Боуи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить