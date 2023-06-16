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Феликс обвинила медицинскую систему США в смерти олимпийской чемпионки Боуи

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Семикратная олимпийская чемпионка из США Эллисон Феликс обвинила медицинскую систему страны в смерти чемпионки Игр Тори Боуи.
Феликс обвинила медицинскую систему США в смерти олимпийской чемпионки Боуи
  • Gettyimages.ru

«Все три медалистки эстафеты в Рио-2016 — чернокожие, и у всех были осложнения. Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов», — приводит слова Феликс Japan Times.

Она также назвала эту ситуацию кризисом поддержки здоровья чернокожих матерей.

О смерти 32-летней Боуи стало известно 3 мая.

Боуи является олимпийской чемпионкой в эстафете 4 × 100 м. Также на счету спортсменки серебро и бронза Олимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро в беге на 100 и 200 м соответственно.

Ранее сообщалось, что 22-летний филиппинский боксёр умер от полученных в бою травм.

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