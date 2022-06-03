Суд избрал чемпиону России по бегу Хютте меру в виде подписки о невыезде за избиение

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что чемпион России по бегу Александр Хютте подозревается в нападении на двух соседей в Северной столице.

По подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в отдел полиции Хютте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Уточняется, что судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

23 мая в подъезде дома на Приморском проспекте были избиты двое — мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи была отпущена домой.

Хютте — четырёхкратный чемпион России в беге на короткие дистанции.

На Хютте осенью 2021 года завели уголовное дело после того, как он был пойман с запрещёнными препаратами.

Ранее в ВФЛА высказались о задержании Хютте за запрещённые вещества.