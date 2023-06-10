Сюрприз от Парфёнова и дубль Акбашева: «Нижний Новгород» и «Факел» сохранили прописку в РПЛ в стыковых матчах

«Пари Нижний Новгород» и «Факел» сохранили места в РПЛ по итогам стыковых матчей. Подопечные Сергея Юрана после разгромной выездной победы над «Родиной» дома уже к середине первого тайма пропустили два мяча после розыгрыша стандартных положений. Однако после перерыва нижегородцы благодаря заменам выровняли игру и больше не позволили сопернику отличиться. Коллективу Вадима Евсеева же в противостоянии с «Енисеем» удалось избежать подобной участи — хозяева уже в дебюте забили с пенальти. А на 70-й минуте Роман Акбашев оформил дубль.

Голы Тимошенко и Калмыкова и замены Юрана

После первых стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне в одной из пар интрига практически умерла. «Пари Нижний Новгород» на выезде разгромил «Родину» со счётом 3:0 и почти гарантировал себе сохранение места в элите. Сопернику необходимо было совершить чудо, чтобы взять верх.

Однако быстро выяснилось, что сдаваться раньше времени «Родина» не намерена. Команда вышла на поле с мечтами о камбэке. И сильно помог ей в этом ранний пенальти. Розыгрыш первого же стандарта завершился тем, что Илья Жигулёв сыграл рукой в собственной штрафной. Мяч попал ему в ногу, а затем отскочил в ладонь. На просмотр повторов у Виталия Мешкова ушло несколько минут, но он всё-таки указал на точку. Примечательно, что Артур Нигматуллин, совершивший несколько сейвов в предыдущем матче, и здесь выручил партнёров, парировав несильный выстрел Ивана Тимошенко чуть правее центра, но форвард оказался первым на добивании.

Открыв счёт, гости понеслись вперёд с удвоенным желанием и вскоре преобразовали в гол ещё одно стандартное положение. На этот раз Олег Дмитриев выполнил прекрасную подачу от левого углового флажка, а Амур Калмыков в воздухе перевисел Никиту Каккоева и не оставил Нигматуллину шансов. Так от солидного гандикапа «Нижнего Новгорода» уже к середине первого тайма остался один мяч.

Хозяева, которые рассчитывали спокойно поиграть в своё удовольствие, находились в состоянии грогги. До перерыва у них не получалось практически ничего. Они даже не угрожали владениям Сергея Айдарова. Тимур Сулейманов впереди сразу сталкивался с давлением со стороны мощного Мити Крижана, а техничному Эдгару Севкикяну не позволяли встречаться с мячом. В результате подопечные Сергея Юрана отметились лишь парой неточных ударов.

В перерыве наставник, как и в первой встрече, произвёл тройную замену и выпустил на поле в том числе забивших тогда Владислава Яковлева и Альберта Шарипова. Также он укрепил левый фланг обороны, бросив в бой Иброхимхалила Юлдошева вместо Дмитрия Рыбчинского. В целом второй тайм получился куда менее богатым на события, чем первый. Представители РПЛ не постеснялись отойти в оборону в полном составе и перекрыли все подходы к собственной штрафной.

«Родине», хотя и оставалось забить всего один мяч, было крайне сложно находить свободные зоны на чужой половине. Незаметны были и Тимошенко с Калмыковым. А Дмитрий Парфёнов почему-то произвёл лишь одну замену, и ту в дополнительное время. В концовке вперёд пошёл даже высокий центральный защитник Крижан. Словенцу удалось пару раз зацепиться за мяч, а незадолго до финального свистка он получил перелом запястья, неудачно приземлившись на газон. Запомнился лишь опасный выстрел Астемира Гордюшенко из-за пределов штрафной, с которым не без труда справился Нигматуллин. Таким образом «Нижний Новгород» сохранил прописку в элитном дивизионе, пусть и потрепал нервы поклонникам.

Дубль Акбашева и решения Иванова

А вот во втором противостоянии ещё ничего не было ясно, хотя «Факел» в первом матче одержал выездную победу над «Енисеем», забив единственный мяч на 77-й минуте. Более того, красноярцы остались без своего ключевого хавбека Олега Ланина, получившего необязательную красную карточку и заработавшего дисквалификацию. Несмотря на это, наставник команды ФНЛ Алексей Ивахов оценивал шансы подопечных на успех как 50 на 50. Хозяевам же была обеспечена потрясающая поддержка болельщиков, которые заполнили Центральный стадион профсоюзов.

Удивительно, что и встреча в Воронеже началась с раннего 11-метрового. Только здесь он получился достаточно спорным. Николай Марков в собственной штрафной попытался выбить мяч из-под ног у Евгения Маркова, и тот сразу упал на газон. Сергей Иванов моментально указал на точку, а проверить его решение никто не мог, поскольку на игре по техническим причинам не работала система VAR. Роман Акбашев же уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.

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Забив и увеличив собственное преимущество в счёте по сумме двух матчей, «Факел» не стал отходить в оборону. Напротив, он стремился встречать соперников максимально высоко, с тем чтобы не позволять им спокойно выходить в атаку. Данная тактика полностью оправдала себя. До поры красноярцы даже не могли доставить мяч вперёд тройке нападающих.

Ближе к перерыву «Енисею» удалось передвинуть игру на чужую половину, но до штрафной снаряд по-прежнему не доходил. Неудивительно, что оба выстрела гостей в створ записал себе в актив Валерий Кичин. И в обоих случаях он пристреливался с дальней дистанции, но Илья Свинов оставался начеку и справлялся с угрозой. Пусть моментов было мало, зато хватало жёстких единоборств и стыков. Вадим Евсеев даже решил заменить излишне эмоционального Ираклия Квеквескири, чтобы капитан не получил второй горчичник.

Во второй половине рисунок игры всё же изменился. Гости, понимавшие, что терять им нечего, пошли вперёд в полном составе, а оппоненты, напротив, закрылись в обороне. Наконец начали возникать и подходы. Например, Андрей Окладников после подачи с левого края штрафной головой с близкой дистанции отправил снаряд выше ворот.

Эпизод получился достаточно спорным, поскольку Свинов немного не добрался до мяча и врезался в нападающего. Однако Иванов нарушения правил не зафиксировал, а без VAR подсказать ему было некому. Произошедшее окончательно вывело из себя Ивахова, который ещё в первом тайме получил карточку за споры с арбитром. Выругавшись в адрес рефери, он увидел перед собой вторую жёлтую и покинул скамейку.

Окончательно же всё стало понятно после того, как воронежцы завершили голом одну из своих контратак. За 20 минут до конца основного времени Хызыр Аппаев классной проникающей передачей вывел Акбашева на рандеву с Евгением Ставером. Хавбек легко переиграл его и оформил дубль, заодно окончательно сняв все вопросы об исходе противостояния.

Также необходимо отметить тренерское мастерство Евсеева, который давно зарекомендовал себя как специалист, умеющий спасать команды от вылета. Более того, он в третий раз удачно завершил со своими коллективами стыки за право остаться в РПЛ. В 2018-м он выручил «Амкар», а спустя год — «Уфу». Теперь пришла очередь «Факела».

Не обошёлся матч и без неприятной ситуации. Незадолго до финального свистка повреждение колена получил боковой судья Роман Усачёв. Травма оказалась настолько серьёзной, что он даже не смог стоять на ногах. Вместо коллеги встречу завершил Артём Чистяков.