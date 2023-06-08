Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Metaratings: «Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым

Короткая ссылка
«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Ярославу Михайлову и готовится сделать клубу предложение о трансфере футболиста.
Metaratings: «Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации Metaratings, в трансфере игрока заинтересован главный тренер краснодарского клуба Владимир Ивич. Михайлов также входит в сферу интересов «Динамо», но московский клуб ещё не вступал в переговоры.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за «Пари НН», забил гол и сделал четыре результативных передач.

Ранее «Краснодар» анонсировал переход Эктова из «Оренбурга».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить