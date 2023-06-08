Metaratings: «Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым
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По информации Metaratings, в трансфере игрока заинтересован главный тренер краснодарского клуба Владимир Ивич. Михайлов также входит в сферу интересов «Динамо», но московский клуб ещё не вступал в переговоры.
В прошедшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за «Пари НН», забил гол и сделал четыре результативных передач.
Ранее «Краснодар» анонсировал переход Эктова из «Оренбурга».