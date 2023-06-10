Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В «Енисее» подтвердили уход тренера Гаранина из клуба

Короткая ссылка
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что старший наставник Вадим Гаранин покинул свой пост.
В «Енисее» подтвердили уход тренера Гаранина из клуба
  • РИА Новости

«Увидели кризис по многим аспектам. Поговорили, разобрались и приняли решение, что концовку будет проводить другой тренерский штаб, потому что четвёртое место ускользало из рук», — цитирует Ивахова «Матч ТВ».

Он также отметил, что специалисты разошлись нормально и профессионально.

7 июня «Факел» в гостях обыграл «Енисей» в первом стыковом матче за право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Матч в Красноярске в манеже «Футбол-арена Енисей» завершился со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт 10 июня.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Родину» в первом стыковом матче за право выйти в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить