Глушаков заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной России.

«Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю. Конечно, я готов играть со сборными Узбекистана и Таджикистана. Я люблю футбол», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах во всех турнирах. Его контракт с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее Глушаков заявил, что российский футбол деградирует с 2018 года.