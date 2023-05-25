Подписание Толчинского, погоня за Грицюком и Лайпсиком: как проходит трансферная кампания в КХЛ

СКА подписал пятилетний контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Сергеем Толчинским и сделал квалификационное предложение его бывшему одноклубнику Арсению Грицюку, а также нацелился на приобретение одного из лучших бомбардиров «Металлурга» Брендана Лайпсика. Экс-голкипер «Далласа» Антон Худобин принял решение вернуться в Россию, Виталий Кравцов достиг договорённости с родным «Трактором», а бывший вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн перешёл в швейцарский «Берн».

Переход Толчинского и переговоры с Грицюком

Действующий обладатель Кубка Континента остаётся самым активным на трансферном рынке КХЛ. Не считая вернувшихся из аренды Матвея Мичкова и Никиты Зоркина, СКА уже успел приобрести девять новых исполнителей, одним из которых стал звёздный форвард Сергей Толчинский, не ставший подписывать новое соглашение с «Авангардом». В Омске он провёл три года и помог команде завоевать первый Кубок Гагарина в истории, а в минувшем сезоне стал вторым лучшим бомбардиром коллектива с 56 очками (16 + 40), больше лишь у Владимира Ткачёва (23 + 36).

Слухи о его переезде в Санкт-Петербург появились в начале недели, а затем их подтвердил главный тренер армейцев Роман Ротенберг. Он опубликовал в Telegram-канале фотографию спортсмена, ставящего подпись на документах, и снабдил это комментарием: «Коллективный труд и личный вклад каждого». Следом последовало подтверждение от клуба, объявившего о заключении пятилетнего контракта с хоккеистом. По данным СМИ, за этот период Толчинский заработает 400 млн рублей.

Примечательно, что СКА не собирается останавливаться на достигнутом. Двукратные обладатели Кубка Гагарина якобы уже достигли договорённости с бывшим партнёром Толчинского — форвардом Арсением Грицюком, у которого также истёк контракт с «Авангардом». Стороны не пришли к общему знаменателю в ходе переговоров о продлении соглашения, вследствие чего спортсмен получил статус ограниченно свободного агента. Таким образом, он может общаться с другими клубами, однако омичи способны оставить его у себя, если повторят поступившее ему предложение.

Однако сделать это будет крайне сложно. Как сообщает «Спорт-Экспресс», СКА готов заплатить Грицюку 115 млн рублей за два сезона, не считая бонусов. И это при том, что год назад его зарплата в «Авангарде» составляла почти в шесть раз меньше.

Вопрос лишь в том, решатся ли «ястребы» изменить свой первоначальный вердикт и всё же положить Грицюку те деньги, на которые они с агентом рассчитывали. Насколько известно, сторона хоккеиста требовала 110 млн за два года, но сейчас ставки выросли. В противном случае «Авангард» потеряет ещё одного звёздного игрока, способного в ближайшем будущем стать одним из лидеров клуба. В последнем регулярном чемпионате Арсений набрал 40 очков (15 + 25) и стал четвёртым бомбардиром команды, уступив лишь Риду Буше, Ткачёву и Толчинскому. И с двумя последними омичи также не смогли договориться.

«В Омске так складывается ситуация, что в предстоящем сезоне Грицюк мог бы стать главной российской звездой клуба, как говорится, все позиции открыты. В СКА, как мне кажется, ситуация немного другая, мест на афише мало, Арсений — один из. Очень серьёзная конкуренция среди молодых талантов, её нужно выдерживать в каждом матче и на каждой тренировке, оправданий не будет. Психологически это тонкая история, потребуется перестройка. Как она пойдёт — ответа нет», — оценил перспективы форварда бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в беседе с порталом Russia-Hockey.ru.

Будущее Лайпсика и Серебрякова

Не исключено, что в новой команде Грицюк окажется в одной тройке с бывшей звездой другого лидера Восточной конференции. Речь идёт о Брендане Лайпсике, в чьём подписании также заинтересован СКА. Канадец доработал действующее соглашение с «Металлургом» и не продлил его. Но в отличие от россиянина стал неограниченно свободным агентом, из-за чего имеет возможность сам выбирать, где продолжить карьеру.

И в этом плане СКА кажется отличным вариантом. После ухода Никиты Гусева и Дмитрия Яшкина в первом звене появилось место для Брендана. В свои 29 лет он находится в отличной форме, а завершившаяся регулярка стала для него самой успешной за время пребывания в КХЛ. Экс-нападающий «Вашингтона» записал на свой счёт 11 голов и 33 передачи — продуктивнее в «Металлурге» был лишь Филипп Майе (22 + 31). Проблема в том, что ни Лайпсик, ни Грицюк не отличаются габаритами и «физикой», а именно это стало одним из залогов победы ЦСКА над СКА в финале Западной конференции. Таким образом, петербуржцы рискуют вновь сделать ставку на «игровиков» и наступить на те же грабли, что и в последние годы.

Конечно, если не заполучат высококлассного голкипера, способного в одиночку вытаскивать серии в Кубке Гагарина. И если верить слухам, такая работа ведётся. В СМИ говорят об интересе СКА к Никите Серебрякову, признанному лучшим вратарём прошедшего сезона.

По его итогам он занял первую строчку по проценту отражённых бросков (94,4%) и вторую — по коэффициенту надёжности (1,79), а впоследствии подтвердил свой статус и в плей-офф. Именно его блистательные выступления позволили «Адмиралу» сначала сенсационно выбить из борьбы одного из лидеров Востока — «Салават Юлаев», а затем навязать ожесточённую борьбу будущему финалисту первенства — «Ак Барсу».

Причём на возможный переход Серебрякова в СКА намекает и ещё одно обстоятельство. Некоторое время назад на должность тренера вратарей армейцев был приглашён Юрий Ключников, работавший с Никитой во Владивостоке.

«Юрий Викторович — сильный специалист, но посмотрим, кого «Адмирал» пригласит вместо него. Думаю, найдут замену. Но я Ключникову очень благодарен за всё, что сделал для меня за время совместной работы. Мы много, очень много работали. От начала и до конца. И благодаря ему у меня начало получаться, что и привело к такому сезону», — сказал Серебряков «Известиям», при этом отказавшись комментировать слухи о возможном переезде в Северную столицу.

Массовая закупка «Лады»

Параллельно с усилением основы, двукратный обладатель Кубка Гагарина избавляется от тех, кто, по мнению руководства клуба, не способен помочь ему в очередном походе за трофеем. И если верить слухам, делает это почти в промышленных масштабах. На днях портал Metaratings сообщил о переходе Никиты Попугаева и Дмитрия Бучельникова в «Ладу», но затем появилась информация, что из Санкт-Петербурга в Тольятти могут отправиться до 15 человек.

«Узнал о существовании некоего списка из игроков СКА, в который входит до 15 человек, на усиление «Лады». Говорят, фамилии в нём несколько раз менялись. После того как петербургский клуб окончательно определится с теми, на кого не будет рассчитывать в будущем сезоне, трансферная активность на рынке КХЛ должна возрасти. Эффект домино», — заявил обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Примечательно, что ещё до этого многие называли «Ладу» новым неофициальным фарм-клубом СКА. Ранее такой статус присваивали «Витязю» и «Сочи», чьи составы регулярно пополняли представители армейского коллектива. Однако руководство тольяттинцев поспешило развеять слухи.

«Надеемся, что Дмитрий Бучельников окажется у нас. Первые сильные новички появятся через два-три дня. Фарм-клуб СКА? Нет, мы таким не будем. Кроме того, у нас будет три иностранца», — сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

Возможно, одним из звёздных новичков станет голкипер Антон Худобин. В плей-офф сезона-2019/20 он выиграл конкуренцию за место первого номера «Далласа» и довёл клуб до финала Кубка Стэнли, где остановить его смогла лишь «Тампа». Однако впоследствии россиянин уступил дорогу перспективному Джейку Эттингеру, а затем и вовсе был обменян в затеявший перестройку «Чикаго». И как рассказал агент 37-летнего вратаря, на закате карьеры тот намерен вернуться на родину.

«Да, (переговоры. — RT) ведутся. Когда Антон принял решение играть в КХЛ, практически во всех командах вратари были подписаны. Сейчас будем вести переговоры с «Ладой», — признался «РБ Спорт» представитель голкипера Александр Черных.

Отъезд Рейдеборна

При этом без потерь вратарский цех КХЛ не обошёлся. Лига лишилась действующего обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА Адама Рейдеборна. Несколько недель назад сообщалось о предметном интересе к нему со стороны «Салавата Юлаева», но тот переезду в столицу Башкортостана предпочёл вояж в Швейцарию. Как сообщил ТАСС агент Алёша Пилко, швед сделал выбор в пользу «Берна». В завершившемся сезоне клуб занял лишь восьмое место в регулярке, а в плей-офф капитулировал на стадии 1/4 финала.

В свою очередь, примеру Худобина последовал форвард Виталий Кравцов, год назад предпринявший очередную попытку закрепиться в НХЛ. Однако она оказалась неудачной. В 28 встречах за «Рейнджерс» он набрал лишь 6 очков (3 + 3), после чего был обменян в «Ванкувер», где также не преуспел (1 + 1 в 16 играх). После этого игрок решил вернуться туда, где последний раз демонстрировал высокие результаты.

В конце 2021-го нападающий вновь пришёл в родной «Трактор» и сначала достойно провёл регулярку, а затем блеснул в плей-офф. В 15 матчах он забил семь голов, отдал три передачи и помог челябинцам впервые за пять лет пробиться в финал Востока. И хотя там они без шансов уступили «Металлургу» (1-4 в серии), могли остаться более чем довольны своим выступлением.

И теперь «Трактор» при содействии Кравцова будет пытаться реабилитироваться за провал в прошлом первенстве. По его итогам клуб занял лишь девятую строчку в таблице конференции и не смог квалифицироваться в Кубок Гагарина. Во многом это было обусловлено массовым отъездом легионеров, поэтому сейчас руководство «медведей» и делает ставку на отечественных исполнителей. Помимо Виталия в межсезонье были приобретены трое хоккеистов — и все из России.

В то же время, продолжает развиваться история вокруг другой звезды КХЛ — Дмитрия Яшкина, которого обхаживает «Ак Барс». Во вторник появилась информация, что он подпишет трёхлетний контракт с казанцами. Правда, официального подтверждения со стороны клуба и лиги ещё не последовало.

А Матвей Гуськов, скорее всего, останется в Москве. Ранее «Локомотив» сделал молодому форварду квалификационное предложение, но ЦСКА не согласился просто так отпускать юное дарование. По информации СМИ, армейцы с большой долей вероятности повторят его и тем самым оставят у себя игрока.