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Сушинский заявил, что Грицюк усилит линию атаки СКА

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский считает, что нападающий Арсений Грицюк может принести немало пользы любому ведущему клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» ли это или СКА. Главное, чтобы он не попал в ротацию», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

При этом он подчеркнул, что 22-летнему форварду пока не стоит переходить в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне кажется, в НХЛ пока ехать рановато. Пока надо поиграть в КХЛ, а зрелым игроком поехать в НХЛ. Если его туда зовут, конечно», — добавил Сушинский.

Грицюк в сезоне-2022/23 набрал 40 (15 + 25) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Авангард».

Ранее стали известны финансовые детали будущего контракта нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка и СКА.



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