Сушинский заявил, что Грицюк усилит линию атаки СКА
«Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» ли это или СКА. Главное, чтобы он не попал в ротацию», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».
При этом он подчеркнул, что 22-летнему форварду пока не стоит переходить в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Мне кажется, в НХЛ пока ехать рановато. Пока надо поиграть в КХЛ, а зрелым игроком поехать в НХЛ. Если его туда зовут, конечно», — добавил Сушинский.
Грицюк в сезоне-2022/23 набрал 40 (15 + 25) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Авангард».
Ранее стали известны финансовые детали будущего контракта нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка и СКА.