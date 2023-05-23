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СЭ: Кравец останется главным тренером «Авангарда» в следующем сезоне

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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец останется на своём посту в сезоне-2023/24.
СЭ: Кравец останется главным тренером «Авангарда» в следующем сезоне
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб продлил контракт с 59-летним специалистом на один год.

По информации источника, «Авангард» искал нового наставника на североамериканском рынке и в том числе пытался вернуть канадца Боба Хартли, но не смог договориться с тренером.

Кравец возглавляет «Авангард» с ноября 2022 года. Под его руководством омичи дошли до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступили казанскому «Ак Барсу».

Ранее «Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Телегиным.

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