Григоренко: тренер ЦСКА Фёдоров готов закрывать глаза на тактические детали
«На тактические детали он иногда закрывает глаза, понимая, что каждому игроку нужно своё место на льду, свои партнёры и так далее. Он старается каждого игрока в команде поставить в комфортные условия», — цитирует Григоренко «Спорт-Экспресс».
По словам лучшего бомбардира и снайпера прошедшего плей-офф, 53-летний специалист — очень спокойный и рассудительный тренер.
«Думаю, его фишка в том, что он для каждого игрока старается создать условия, при которых ты сможешь показывать свои лучшие качества», — добавил Григоренко.
В финальной серии ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом дважды подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.
Ранее сообщалось, что ЦСКА повторил рекорд «Ак Барса» по количеству побед в Кубке Гагарина.