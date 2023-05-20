Григоренко: тренер ЦСКА Фёдоров готов закрывать глаза на тактические детали

Самый ценный игрок плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 Михаил Григоренко заявил, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров иногда готов закрывать глаза на тактические детали.

«На тактические детали он иногда закрывает глаза, понимая, что каждому игроку нужно своё место на льду, свои партнёры и так далее. Он старается каждого игрока в команде поставить в комфортные условия», — цитирует Григоренко «Спорт-Экспресс».

По словам лучшего бомбардира и снайпера прошедшего плей-офф, 53-летний специалист — очень спокойный и рассудительный тренер.

«Думаю, его фишка в том, что он для каждого игрока старается создать условия, при которых ты сможешь показывать свои лучшие качества», — добавил Григоренко.

В финальной серии ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом дважды подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

Ранее сообщалось, что ЦСКА повторил рекорд «Ак Барса» по количеству побед в Кубке Гагарина.



















