«Хочешь корчить из себя бандита?»: звезде НБА Моранту грозит длительная дисквалификация за демонстрацию пистолета

Джа Морант во второй раз был замечен с огнестрельным оружием во время трансляции в соцсетях. Если после первого инцидента, произошедшего в начале марта, разыгрывающий «Мемфиса» получил восемь матчей дисквалификации, то за повторное нарушение ему грозит более серьёзное наказание. Кроме того, звезда НБА может лишиться многомиллионного контракта с одним из ведущих спортивных брендов — в сети развернулось масштабное давление на компанию, сопровождаемое призывами бойкотировать именную коллекцию обуви лучшего новичка НБА 2020 года.

Джа Морант устроил настоящий переполох в Национальной баскетбольной ассоциации, однако отличился один из талантливейших и популярных спортсменов современности вовсе не на паркете, так как его команда завершила сезон ещё в первом раунде плей-офф. 23-летний разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» уже второй раз за пару месяцев засветился на видео в соцсетях с пистолетом в руках.

Первый инцидент произошёл в начале марте. После поражения от «Денвера» Джа отправился в ночной клуб и в самый разгар вечеринки решил поделиться с подписчиками, как проводит время. Баскетболист вышел в прямой эфир и в запале начал размахивать оружием. Естественно, видео очень быстро разлетелось по сети, вызвав шквал негодования.

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В НБА незамедлительно инициировали расследование, а в клубе объявили, что Морант пропустит минимум две ближайшие игры. В итоге лига наложила на спортсмена восьмиматчевую дисквалификацию без сохранения заработной платы.

«Поведение Джа было безответственным, безрассудным и потенциально очень опасным. Оно также чревато серьёзными последствиями, учитывая его невероятную популярность и влияние, в частности, среди молодых поклонников, равняющихся на него», — заявил тогда комиссионер НБА Адам Сильвер.

При этом можно сказать, что американец легко отделался, ведь за ношение оружия в нетрезвом виде в штате Колорадо полагается до четырёх месяцев тюрьмы. Однако полиция не стала возбуждать дело, сославшись на то, что тем вечером в отделение не поступало никаких жалоб и звонков из развлекательного заведения.

Звезда «Мемфиса» тогда принёс извинения, покаялся в несдержанности и обещал исправиться. По словам лучшего новичка НБА 2020 года, он осознал, что может многое потерять из-за своего поведения, а также подвести команду. Игрок даже обращался за консультациями к специалистам, чтобы научиться справляться со стрессом.

Вернулся на площадку провинившийся защитник в игре с «Хьюстоном», и зрители встретили его овациями во время разминки. Он вышел на паркет со скамейки запасных и набрал 17 очков за 24 минуты. Посетил ту встречу и отец спортсмена Ти Морант. Примечательно, что он надел толстовку с символической надписью «Искупление».

Для традиционного американского хеппи-энда красивые и правильные слова оставалось подтвердить действиями, но оказалось, что с этим у Джа есть сложности.

Спустя несколько дней после решающего поражения от «Лейкерс» и досрочного окончания сезона защитника заметили на вечеринке с алкоголем. А ещё через неделю Джа попал на видео одного из своих приятелей — вновь с пистолетом. Парни вели прямой эфир прямо из машины, пританцовывая под громкую музыку. В какой-то момент снимающий изобразил пистолет пальцами руки, а затем в кадре мелькнул Морант с реальным оружием. Оператор быстро отдёрнул камеру, но это не спасло баскетболиста: запись вновь завирусилась.

После этого спортсмена настиг эффект дежавю: НБА объявила о новом расследовании, которое, по слухам, займёт около недели, а «Мемфис» отстранил его от любых активностей с командой. Эксперты ожидают, что на этот раз защитника ждёт куда более серьёзное наказание. Так, по словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, комиссионер НБА находится под большим давлением со стороны клубов, которые считают, что эта ситуация бросает тень не только на «Гриззлиз», но и на них. А известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что, по его данным, Джа могут оставить без баскетбола на целый год.

Параллельно инициативные фанаты оказывают давление на компанию Nike, требуя разорвать многомиллионное рекламное соглашение с Морантом. Также они призывают бойкотировать именную коллекцию обуви звезды. К негодованию фанатов присоединяются и лидеры мнений. Так, популярный комментатор Майкл Уилбон запретил своему сыну покупать те самые кроссовки.

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«Можно попробовать выкрутиться из этого посредством пиара в других социальных сетях и тому подобного. Но вопрос в том, проведёт ли он над собой необходимую работу, чтобы выпутаться из этого [положения] и не поставить на всём крест. Ведь что сейчас может произойти? Разорвёт ли с ним контракт Nike? А Powerade? Если говорить про мою семью, то я сказал Мэттью, что кроссовок ему не видать. Я их не куплю… Наша семья не станет финансово поддерживать такое», — подчеркнул обозреватель.

Бывший игрок «Мемфиса» Кваме Браун отпустил в адрес Моранта целую гневную тираду, в которой обвинил его в глупости и безответственности. Также он призвал спортсмена расстаться с друзьями, которые подставляют его под удар вместо того, чтобы оберегать от необдуманных поступков.

«Любишь играть с оружием… Вместо того чтобы скупать сколько хочешь пушек и баловаться со всем этим арсеналом у себя дома, а не на камеру, ты предпочитаешь напроситься на неприятности, притащив ствол в ночной клуб, показушно извиниться, а потом щеголять с пистолетом в прямом эфире. Ты позоришь НБА. Тебе обещан $231 млн, а ты хочешь корчить из себя бандита?» — заявил Браун.

Сам спортсмен пока хранит молчание. Найти достойный выход из этой щекотливой ситуации клубу на этот раз, пожалуй, будет непросто.