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Главный тренер «Мемфиса» сделал заявление по поводу отстранения Моранта от игр

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Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг разыгрывающего команды Джа Моранта.

«Очень непростой момент. Понятно, что я не стану комментировать наши внутренние разговоры. Мы любим Джа и желаем для него лучшего. Главное сейчас — убедиться, что он получает нужную помощь. Мы, со своей стороны, будем его поддерживать, но при этом он должен понести ответственность. О точных сроках его возвращения пока говорить рано», — приводит слова Дженкинса «Чемпионат».

«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за прямого эфира в социальных сетях, во время которого он показал пистолет.

Ранее сообщалось, как сам Морант отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию.

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