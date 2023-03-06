Главный тренер «Мемфиса» сделал заявление по поводу отстранения Моранта от игр
«Очень непростой момент. Понятно, что я не стану комментировать наши внутренние разговоры. Мы любим Джа и желаем для него лучшего. Главное сейчас — убедиться, что он получает нужную помощь. Мы, со своей стороны, будем его поддерживать, но при этом он должен понести ответственность. О точных сроках его возвращения пока говорить рано», — приводит слова Дженкинса «Чемпионат».
«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за прямого эфира в социальных сетях, во время которого он показал пистолет.
Ранее сообщалось, как сам Морант отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию.