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«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за видео с пистолетом

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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант был отстранён от ближайших двух игр.
«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за видео с пистолетом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает представитель НБА Майк Басс.

Причиной стал прямой эфир в социальных сетях, во время которого Морант показал пистолет. Лига начала расследование.

Сам игрок уже деактивировал все свои учётные записи в соцсетях.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 53 встречах, набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи за игру.

Ранее сообщалось, что вдова члена Зала славы НБА Коби Брайанта Ванесса Брайант выиграла суд по делу о распространении фотографий с места гибели её мужа и дочери Джианны.

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