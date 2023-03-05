«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за видео с пистолетом
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Об этом сообщает представитель НБА Майк Басс.
Причиной стал прямой эфир в социальных сетях, во время которого Морант показал пистолет. Лига начала расследование.
Сам игрок уже деактивировал все свои учётные записи в соцсетях.
В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 53 встречах, набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи за игру.
Ранее сообщалось, что вдова члена Зала славы НБА Коби Брайанта Ванесса Брайант выиграла суд по делу о распространении фотографий с места гибели её мужа и дочери Джианны.