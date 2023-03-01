NBC: вдова Брайанта получит $28 миллионов по делу о фото места гибели мужа

Вдова члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса Брайант выиграла суд по делу о распространении фотографий с места гибели её мужа и дочери Джианны.

По информации NBC, женщина достигла мирового соглашения на $28,85 млн по делу о фото, сделанных на месте крушения вертолёта.

Вдова спортсмена попросила шерифа об охране места крушения, чтобы никто не смог фотографировать тела погибших, и он ответил утвердительно. Однако впоследствии полицейские и спасатели распространили фотографии жертв крушения.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что игровую майку Брайанта продали на аукционе почти за $5,8 млн.