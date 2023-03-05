Морант сделал заявление по поводу отстранения от игр на два матча
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«Беру полную ответственность за свои последние действия. Хотел бы извиниться перед своей семьёй, партнёрами по команде, тренерами, болельщиками, деловыми партнёрами, городом Мемфис и организацией «Гриззлиз» за то, что подвёл вас. Я обращусь за помощью и научусь справляться со стрессом», — приводит слова Моранта журналист Крис Хэйнс в социальных сетях.
«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за прямого эфира в социальных сетях, во время которого он показал пистолет.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс может пропустить около трёх недель из-за травмы ноги.