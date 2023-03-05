Морант сделал заявление по поводу отстранения от игр на два матча

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию.

«Беру полную ответственность за свои последние действия. Хотел бы извиниться перед своей семьёй, партнёрами по команде, тренерами, болельщиками, деловыми партнёрами, городом Мемфис и организацией «Гриззлиз» за то, что подвёл вас. Я обращусь за помощью и научусь справляться со стрессом», — приводит слова Моранта журналист Крис Хэйнс в социальных сетях.

«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за прямого эфира в социальных сетях, во время которого он показал пистолет.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс может пропустить около трёх недель из-за травмы ноги.