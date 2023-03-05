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Морант сделал заявление по поводу отстранения от игр на два матча

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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию.
Морант сделал заявление по поводу отстранения от игр на два матча
  • Gettyimages.ru

«Беру полную ответственность за свои последние действия. Хотел бы извиниться перед своей семьёй, партнёрами по команде, тренерами, болельщиками, деловыми партнёрами, городом Мемфис и организацией «Гриззлиз» за то, что подвёл вас. Я обращусь за помощью и научусь справляться со стрессом», — приводит слова Моранта журналист Крис Хэйнс в социальных сетях.

«Мемфис» отстранил Моранта от игр из-за прямого эфира в социальных сетях, во время которого он показал пистолет.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс может пропустить около трёх недель из-за травмы ноги.

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