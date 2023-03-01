Bleacherreport: Джеймс может попустить около трёх недель из-за травмы ноги

Стали известны сроки восстановление четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса от травмы.

Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет вернуться на паркет через две-три недели, сообщает Bleacherreport.

Звездный игрок получил повреждение в игре регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс».

Джеймс в сезоне-2022/23 в среднем набирает 29,5 очков за игру. Баскетболист является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он дебютировал в лиге в 2003 году.

Ранее сообщалось, что защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри успешно проходит восстановление после травмы левой ноги.