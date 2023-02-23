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Стали известны подробности восстановления баскетболиста Карри от травмы

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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри успешно проходит восстановление после травмы левой ноги.
Стали известны подробности восстановления баскетболиста Карри от травмы
  • Gettyimages.ru

Баскетболист пропустит ещё как минимум одну неделю, сообщается в официальном Twitter команды.

Защитник получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Далласом». МРТ выявила у разыгрывающего частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени.

Карри является четырёхкратным чемпионом НБА и двукратным чемпионом мира, а также дважды признавался самым ценным игроком регулярного сезона. 

Ранее сообщалось, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с «Финикс Меркьюри» на один год.

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