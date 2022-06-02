Моранта признали автором лучшего данка сезона в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала автора лучшего броска сверху сезона-2021/22.

Им стал разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант. Он победил по итогам зрительского голосования, сообщает пресс-служба НБА.

Морант исполнил данк в матче с «Сан-Антонио Спёрс». Он обыграл Джошуа Примо и забросил мяч в корзину сверху через Якоба Пёльтля.

Морант также вошёл во вторую символическую сборную лучших игроков НБА по итогам сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА.