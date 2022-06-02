Моранта признали автором лучшего данка сезона в НБА

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала автора лучшего броска сверху сезона-2021/22.
Моранта признали автором лучшего данка сезона в НБА
  • AP
  • © Jeff Chiu

Им стал разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант. Он победил по итогам зрительского голосования, сообщает пресс-служба НБА.

Морант исполнил данк в матче с «Сан-Антонио Спёрс». Он обыграл Джошуа Примо и забросил мяч в корзину сверху через Якоба Пёльтля.

Морант также вошёл во вторую символическую сборную лучших игроков НБА по итогам сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА.

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