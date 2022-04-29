«Филадельфия» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА

«Филадельфия Севенти Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 132:97 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который набрал 33 очка и сделал десять подборов. Его партнёр по команде Тайриз Макси записал в свой актив 25 результативных баллов, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

В составе хозяев дабл-дабл из 25 очков и десяти подборов оформил Крис Буше.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию (4:2) и прошла в следующий раунд плей-офф. Напомним, что «Торонто» является обладателем Кубка Ларри О'Брайена 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» вышел во второй раунд плей-офф НБА.