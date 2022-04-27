«Майами» вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Майами Хит» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Майами» переиграл «Атланта Хоукс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф со счётом 97:94.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Атланты» Деандре Хантер, который оформил дабл-дабл (35 очков, 11 подборов).

«Майами» выиграл серию со счётом 4:1.

Теперь «Хит» в четвертьфинале встретится с победителем противостояния «Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.