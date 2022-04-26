«Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
  • AP

«Селтикс» в гостях нанёс поражение «Бруклин Нетс» со счётом 116:112 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, который набрал 39 очков. У «Бостона» Джейсон Тейтум записал на свой счёт 29 очков.

«Бостон» переиграл «Бруклин» в серии с сухим счётом 4:0.

Следующим соперником «Селтикс» станет победитель пары «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Финикс Санз» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА.

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