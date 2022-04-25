«Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА
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Игра, которая прошла в Новом Орлеане, завершилась со счётом 118:103 в пользу команды из Луизианы.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, который набрал 30 очков. У «Санз» 23 очка записал на свой счёт Деандре Эйтон.
Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 2:2. Пятая игра пройдёт в Финиксе 26 апреля.
В другом матче дня «Майами Хит» переиграл «Атлант Хоукс» (110:86).
Ранее сообщалось, что «Милуоки» обыграл «Чикаго» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА.