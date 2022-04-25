«Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА

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«Нью-Орлеан Пеликанс» на своём паркете переиграл «Финикс Санз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА
  • AP
  • © Matthew Hinton

Игра, которая прошла в Новом Орлеане, завершилась со счётом 118:103 в пользу команды из Луизианы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, который набрал 30 очков. У «Санз» 23 очка записал на свой счёт Деандре Эйтон.

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 2:2. Пятая игра пройдёт в Финиксе 26 апреля.

В другом матче дня «Майами Хит» переиграл «Атлант Хоукс» (110:86).

Ранее сообщалось, что «Милуоки» обыграл «Чикаго» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА.

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