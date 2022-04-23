«Милуоки» обыграл «Чикаго» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» в гостях нанёс поражение «Чикаго Буллз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла на арене United Center в Чикаго, завершилась со счётом 111:81 в пользу команды из Висконсина.

В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Грейсон Аллен (22 очка). Бобби Портис оформил дабл-дабл (18 очков, 16 подборов).

«Милуоки» вышел вперёд в серии, которая играется до четырёх побед (2:1).

Следующая игра пройдёт в Чикаго 24 апреля.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» в матче плей-ин НБА.