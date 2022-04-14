«Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» в матче плей-ин НБА, Макколлум набрал 33 очка

«Нью-Орлеан Пеликанс» взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 113:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Си Джей Макколлум, который набрал 32 очка. Его партнёр по команде Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 22 очков, 14 подборов.

В составе гостей 23 балла в свой актив записал Девин Васселл.

Таким образом, «Нью-Орлеан» вышел в решающий раунд плей-ин, в котором за путёвку в плей-офф поборется с «Лос-Анджелес Клипперс».

В параллельном матче плей-ин «Атланта Хоукс» разгромила «Шарлотт Хорнетс» (132:103) и теперь за выход в плей-офф сыграет с «Кливленд Кавальерс».

Ранее сообщалось, что дабл-даблы Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» и выйти в плей-офф НБА.