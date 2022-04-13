Дабл-даблы Ирвинга и Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» и выйти в плей-офф НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 115:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Дариус Гарлэнд, который набрал 34 очка. Его партнёр по команде Кевин Лав оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов. В составе «Нетс» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (33 очка + 12 передач) и Кевин Дюрант (25 очков + 11 передач).

Таким образом, «Бруклин» вышел в плей-офф НБА, а «Кливленд» теперь поборется за другую путёвку в плей-офф Восточной конференции с победителем матча «Атланта Хоукс» — «Шарлот Хорнетс».

Также в плей-офф вышла «Миннесота Тимбервулвз», которая одолела «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 109:104.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате стрельбы рядом с тренировочной базой «Бруклина».