Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с тренировочной базой «Бруклина»
- AP
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«Над районом летают вертолёты, а мобильные телефоны жужжат, предупреждая о том, что происходит снаружи. Станция метро находится примерно в полумиле от комплекса «Нетс», — сообщает журналист ESPN Ник Фридель.
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт также высказался о ситуации рядом с тренировочной базой. Он заявил, что застрелили двух человек.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» сыграет с «Кливлендом» в раунде плей-ин НБА сезона-2021/22.