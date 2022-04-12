Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с тренировочной базой «Бруклина»

Недалеко от тренировочного комплекса «Бруклина» произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия.

«Над районом летают вертолёты, а мобильные телефоны жужжат, предупреждая о том, что происходит снаружи. Станция метро находится примерно в полумиле от комплекса «Нетс», — сообщает журналист ESPN Ник Фридель.

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт также высказался о ситуации рядом с тренировочной базой. Он заявил, что застрелили двух человек.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» сыграет с «Кливлендом» в раунде плей-ин НБА сезона-2021/22.