Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с тренировочной базой «Бруклина»

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Недалеко от тренировочного комплекса «Бруклина» произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия.
Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с тренировочной базой «Бруклина»
  • AP
  • © Kevin Hagen

«Над районом летают вертолёты, а мобильные телефоны жужжат, предупреждая о том, что происходит снаружи. Станция метро находится примерно в полумиле от комплекса «Нетс», — сообщает журналист ESPN Ник Фридель.

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт также высказался о ситуации рядом с тренировочной базой. Он заявил, что застрелили двух человек.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» сыграет с «Кливлендом» в раунде плей-ин НБА сезона-2021/22.

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