«Бруклин» сыграет с «Кливлендом» в раунде плей-ин НБА сезона-2021/22

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Победителем Западной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2021/22 стал «Финикс Санз», Восточной — «Майами Хит».
«Бруклин» сыграет с «Кливлендом» в раунде плей-ин НБА сезона-2021/22
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Регулярный чемпионат завершился 11 апреля. Таким образом, определились все участники раунда плей-офф турнира.

В Восточной конференции в плей-ин пройдут матчи «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс».

В Западной конференции состоятся встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс».

Матчи плей-ин пройдут с 12 по 15 апреля.

Напрямую в первый раунд плей-офф вышли «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз», «Финикс Санз», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Юта Джаз», «Денвер Наггетс».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» потерял шансы на попадание в плей-офф НБА. 

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